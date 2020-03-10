13:27 | 10.03.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернополянин помер від отруєння чадним газом в гаражі

Irena 3 Views Прокоментуй!
Нещасний випадок трапився у Тернополі 8 березня. В одному із гаражних кооперативів в автомобілі виявили мертвим 36-річного місцевого жителя.
 
За попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок отруєння чадним газом.
 
Як встановили правоохоронці, загиблий напередодні ввечері пішов з дому і не повернувся. Вже вранці його батько, відчинивши гараж, виявив там мертвого родича в автомобілі з працюючим двигуном.
 
Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України з позначкою «нещасний випадок».
 

 

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