Тернополянин помер від отруєння чадним газом в гаражі

Нещасний випадок трапився у Тернополі 8 березня. В одному із гаражних кооперативів в автомобілі виявили мертвим 36-річного місцевого жителя.

За попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок отруєння чадним газом.

Як встановили правоохоронці, загиблий напередодні ввечері пішов з дому і не повернувся. Вже вранці його батько, відчинивши гараж, виявив там мертвого родича в автомобілі з працюючим двигуном.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України з позначкою «нещасний випадок».