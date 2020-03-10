Ми неодноразово зверталися до п Надала про припинення дикого омолодження дерев із знищенням їх крон. Таки дії можна порівняти з видаленням багатьох дерев. Тому що саме крони дерев виконують функцію очистки повітря, насичення його киснем. Може нагадати, що людина без повітря може прожити кільки хвилин.

Але таки звернення нічого не дають. Складається враження, що у Тернополі запущена дика система знищення, і нікого це не хвилює. При тому слід врахувати, що на це витрачаються великі бюджетні кошти.

Привожу приклад – тиждень тому знищені крони 25 великих кленів біля стадіону 10 школи. Дерева абсолютно здорові, далеко від будинку і від стадіону. Питання до п. Стемковського, Соколовського – хто погоджує такі дії? Коли закінчиться екологічний вандалізм у Тернополі? Хто за це буде відповідати?

Дивиться фото. останнє фото – якими були дерева.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь 09.03.2020р.