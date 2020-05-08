Фестивалю “Файне місто” цього року не буде — іноземні артисти відмовилися приїжджати



Схрестивши пальці, ми до кінця вірили в те, що ситуація налагодиться і ми неодмінно зустрінемось всією багатотисячною родиною на Території Вільних Людей цього року.

Протягом всього карантинного періоду команда фестивалю не покладаючи рук продовжувала працювати у дистанційному режимі для того, щоб створити свято, на яке ми всі так довго чекали.

Але за останні кілька днів ми отримали повідомлення від всіх іноземних артистів про те, що їхня участь у цьогорічному фестивалі є неможливою.



Нам важливо зберегти думку Файних Людей про те, що Файне Місто дбає про якість, комфорт та атмосферу відпочинку своїх мешканців.

Щодня ви писали нам, цікавились як справи, приділяли нам ту увагу, без якої ми просто не змогли б. Всі ваші слова підтримки, ваші очікування фестивалю додавали нам неймовірної наснаги зробити цьогорічне Файне Місто найкращим.

Сьогодні ми точно знаємо лише одне: за вісім років Файне Місто стало більше, ніж просто фестивалем з просто відвідувачами. Файне Місто — це окрема культура зі своїми традиціями та цінностями, які з року в рік доповнюються і передаються далі.

Ми навчились відчувати Файних Людей і дуже дякуємо, що ви відповідаєте нам взаємністю.

Файне Місто пишається Файними Людьми.

Так, зараз у фестивалю складні часи, але ми знаємо, що ваша любов до нього збереже легенду Файного Міста, а ми — з честю вийдемо з цієї ситуації

та зробимо все, щоб вберегти вже анонсованих артистів на наступний рік.

Всі придбані квитки на цьогорічний фестиваль залишаються дійсними на 2021 рік. Будь ласка, скористайтесь ними наступного року і розцінюйте це як інвестицію у місце, де ви отримаєте найкращі емоції та спогади на все життя.

А ще, власники квитків на 2020 рік непрогнозовано виявляться дуже заощадливими Файними Людьми. Чому? Ми готуємо для вас сюрприз! Чекайте на анонс вже в понеділок.

Якщо ж ви через ті, чи інші обставини не зможете потрапити на фестиваль у 2021 році — слідкуйте за новинами, незабаром ми повідомимо про механізм повернення коштів.

Пам’ятайте, легенда живе доти, доки в неї вірять! Дякуємо, Файні Люди.

Бережіть себе та своїх близьких.

Ваше Файне Місто❤️