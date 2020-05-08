16:32 | 8.05.2020
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Третій ринок в області: у Кременці завтра відновить роботу центральний базар

Irena 0 Views Прокоментуй!

Представники Кременецького районного управління Держпродспоживслужби перевірили стан готовності центрального ринку  до роботи в умовах карантину. Адже завтра там планують його відкрити.

  За словами начальника Андрія Зайця, торгівельні місця облаштовані захисними бар’єрами, адміністрація ринку закупила безконтактні термометри та засоби для дезінфекції. З підприємцями провели роз’яснювальну роботу щодо вимог Постанови Головного державного санітарного лікаря України щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках.

 Нагадаємо, це уже третій ринок в області, який відновить свою роботу після повного карантину.

 

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