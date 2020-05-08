До 2 липня підозрюваний у вбивстві тату-майстрині з Тернополя залишиться під вартою

4 травня відбулося чергове засідання Тернопільського міськрайонного суду у справі вбивства відомої тернопільської тату-майстрині. Підозрюваного у жахливому вбивстві Андрія Горбатюка залишили під вартою без права внесення застави до 2 липня ц.р. Про вирок, на думку експертів, говорити ще зарано.

За даними слідства, Горбатюк холоднокровно зарізав жінку кухонним ножем, а потім пішов додому, взяв гроші та втік до Львова, де його й затримали правоохоронці. Майже сотня колотих ран на тілі нещасної дівчини та сльози в очах родичів назавжди залишаться в пам’яті Андрія Горбатюка, якому інкримінують вбивство з особливою жорстокістю. Він останній, хто бачив Тетяну Підвашецьку живою. Останній, кому вона відчинила двері власного помешкання та кого бачила перед своєю смертю. Свою вину Андрій визнає частково. Не пам’ятає, що сталося того вечора, але дуже шкодує про скоєне. На одному з перших слухань він розповів, що не може підібрати слова, як жаліє про те, що сталося.

Тетяна Підвашецька була вбита у своїй тернопільській квартирі на вулиці Леся Курбаса минулого року 16 квітня. Більше року йде розслідування та судова тяганина, а все нові та нові докази не дають спокійно спати ні родичам загиблої, ні цілому місту.

Під час карантину слухання по цій справі переносились одне за одним і лише на цьому тижні було ухвалено рішення залишити Горбатюка під вартою без права внесення застави. Також під час судового засідання йшлося про речові докази, які чітко вказали на те, що на одязі Андрія, який був на ньому в момент затримання, були плями бурого кольору, що нагадують кров. Окрім того, на предметах, вилучених під час огляду місця проживання Підвашецької, знайшли кров загиблої. До слова, із попередніх судових слухань було повідомлено, що кров Тетяни була знайдена на стінах, підлозі, у ванній кімнаті та навіть вхідних дверях. Експерти допускають, що Тетяна перед тим, як померти, відчувала страшний біль та моральні страждання.

На наступному судовому засіданні до процесу планується залучити свідків зі сторони обвинуваченого та потерпілої.

Іванка Біла



