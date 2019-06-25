ФК «Гаї Шевченківські» — треті на міжнародному турнірі в Польщі

22 червня учасник ветеранського чемпіонату Тернопільської області – ФК «Гаї Шевченківські» (Байковецька ОТГ) прийняв участь у міжнародному турнірі у польському місті Ключборк. Якщо минулого року наша команда на цих ж змаганнях було п’ятою, то цього року стала бронзовим призером.

– Шкода, що не виграли турнір, а все дуже добре складалось. У першому матчі перемогли команду «Гослар-08» з німецького міста Гослар (3:0), у другому – перемогли польску LZS (4:1). На третій матч вийшли розслабленими, володіли ініціативою, але в одному з моментів зробили обрізки чим скористався суперник, свої шансів не використали, а на останніх секундах пропустили ще один м’яч. Отож, 0:2 на користь команди «Метал» (Ключборк). У заключному матчі в групі перемогли 1:0 «Гетьман» з Бучина і зайняли друге місце в групі, – розповів представник ФК «Гаї Шевченківські»Сергій Якимович.

За регламентом півфіналів непередбачено, а прямі стики: перша з першою, друга з другою тощо.

– В матчі за третє місце ми зустрілись з минулорічним переможцем «Варта» (Мстов). Матч був напруженим, але ми зробили висновки з поразки і були повністю сконцентровані на грі й таки використали свій шанс, зуміли забити гол і перемогти – 1:0, – зазначив пан Сергій.

Сергій Якимович також розповів, що ФК «Гаї Шевченківські»виступав двома командами, інша була сформована з більш досвідченіших гравців, яким краще би пасувало виступати у категорії 50+, але вони боролися у кожному матчі з молодшими суперниками і зайняли у своїй групі четверте місце, а у стиковій грі вибороли 7-місце. Також воротар ФК «Гаї Шевченківські» Ярослав Бучинський був визнаний кращим воротарем турніру. І на завершення хоті в би подякувати за сприяння в організації поїздки голові Федерації футболу Тернопільської області Тарасу Зіновійовичу Юрику і нашому доброму польському другові Яцику Пєжинському.

Джерело: ФФТО