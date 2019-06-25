Тернопільський став важко впізнати – водойма набула зеленого кольору (Відео)

Віднедавна «перлину» Файного міста – Тернопільський став важко впізнати – водойма набула зеленого кольору. Все через інтенсивний розвиток синьо-зелених водоростей. Екологи б’ють на сполох: внаслідок поширення рослин може гинути риба. Відтак водоймі необхідне комплексне очищення.

Тернополяни почали поширювати у мережі фото та відео зеленої води. За словами науковців став потрібно чистити, аби через водорості не почала гинути риба.

