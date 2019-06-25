Мото-пікнік: у Кременці відбувся зліт байкерів

Мото-пікнік на Кременеччині влітку – це вже традиція. Цього року його провели вже в п’яте. Зліт байкерів і любителів мотоспорту відбувся з 21 по 23 червня.

Організатори – мотоклуб “Steel brotherhood”, що у перекладі означає “Сталеве братство”.

Ця подія завжди виділена червоним у календарях усіх мотолюбителів. Офіційно зареєстрованих мотоциклів на території було понад сотню.

Незмінними гостями мото-пікніка були представники ще кількох клубів із західної України: «Львівська десятка» із Львова, «West Force» та MOTO TERNOPIL із Тернополя. Також були представники Луцька, Ів.-Франківська, Нетішина, Дубно, Києва, Львова, Тернополя.

Мотозліт у Кременці, це чудова можливість для старих друзів та однодумців провести час, відпочити від буденності та познайомитися з кимось новим.

За традицією відбувся і виїзд у місто колоною байкерів. А ще щорічне фото в центрі та екскурсія на Замкову гору.

На території мото-пікніка для гостей була запропонована розважальна програма, конкурси та хороша музика.

Джерело: КременецьCity