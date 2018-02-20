Футбольні пристрасті в боротьбі за перше місце вирували вчора у Великих Бірках

18 лютого на майданчиках із штучним покриттям, у смт Великих Бірках (група “А” – 9 команд) і с. Великих Гаях (група “В” – 9 команд) відбулись вже традиційні змагання за Кубок Тернопільського району з міні-футболу, присвяченого, пам’яті Героїв Крут.

Бригаду арбітрів очолив головний суддя змагань – Віктор Вонсич. Всього у змаганнях взяли участь 18 команд із сіл і селищ Тернопільського району.

Фінальні ігри за перші три призові місця відбулись пополудні у Великих Бірках. Футбольні пристрасті в боротьбі за перше місце вирували до останньої секунди другого тайму між командами Великої Березовиці і Дубівець. Фінальний свисток змагань зафіксував рахунок 4:2 на користь гостей з Дубівець, які переконливо посіли перше місце, друге команда з Великої Березовиці, а великобірківчани — третє.

Загалом великобірківчани провели сім матчів у цих змаганнях – лише в одному поступилися Дубівцям з рахуком 4:0. Головний суддя змагань Віктор Вонсич разом з начальницею відділу молоді та спорту Тернопільської райдержадміністрації Ганною Галич підбиваючи підсумки, подякували учасникам і організаторам змагань, вручили кубки, грамоти та подарунки переможцям.

За інформацією Великобірківського селищного голови Романа Мацелюха.