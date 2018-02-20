Цього чоловіка в Тернополі впізнають по дзвінку і голосі вже два десятиліття

Чоловік власноруч змайстрував пересувний пристрій для підгострювання ножів, м’ясорубок, бритв та інших предметів побуту — таким чином заробляє на життя в Тернополі впродовж більш як 20 років. Його сигнальний дзвінок та голос місцеві впізнають здалеку.

Про це у соцмережах пише тернополянка Світлана Гуменна:

“Ні, він не краде, він чесно заробляє на життя. Бо уже понад два десятки літ виконує цю роботу – ходить зі власним, самотужки конструйованим “апаратним інструментом” та підгострює людям ножі і все, що ще треба. Уявляєте, двадцять літ! Він ходить по всьому місту і виконує свою роботу. Кожного дня у нього свій маршрут і певна вулиця. Це вже як ритуал. Система сповіщення дієва і професійна – сповіщає усіх дзвінком і голосом, тоді з максі-хат поспішають господарі-господині з своїми потребами. За 10 гривень – його хобі-робота перетворюється в онлайн-майстер-клас точення. І найголовніше, що побачити його можна сумнівно пізніше, бо точить ножі [ все, що ще треба], сумлінно і гарантійно мінімум на півроку. Не знаю, чи такі п..Володимири ще є десь в Хмельницьку, Києві, але в Тернополі він точно є!”.