Як у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії завершився Рік Патріарха Йосифа Сліпого

17 лютого Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) очолив урочистості з нагоди завершення Року Патріарха Йосифа Сліпого у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ, повідомляє прес-служба архиєпархії.

У родинному селі Патріарха Заздрість відбувся подячний Молебень за проведений рік та мистецька програма солістів, хору та камерного оркестру лауреата національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженої академічної капели України «Трембіта». Диригент – заслужений діяч мистецтв України Микола Кулик.

У духовному слові до духовенства, місцевої влади, інтелігенції та вірних Митрополит Василій підкреслив важливість постаті Патріарха Йосифа для українського народу та УГКЦ, говорив про подвиг і жертву, яку він здійснив заради Батьківщини та Церкви. Особливо дякував кожному, хто долучився впродовж року до організації різного роду заходів з нагоди 125-річчя від дня народження ісповідника віри Патріарха Йосифа Сліпого.

Організаторами виступили релігійне товариство «Свята Софія», фундація «Андрей» (Львів) та Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ.