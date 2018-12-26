Галина Моцик із Борщівського району вирощує квіти Різдва

У помешканні Галини Моцик із села Збручанське Борщівського району ще з осені рясно цвітуть різдвяники. Цей вазон називають також зигокактус або шлюмбергера.

Галина Василівна, яка працює вчителем початкових класів Збручанського навчально-виховного комплексу, віддавна закохана у квіти. Вони радують її своєї красою і на подвір’ї, і в оселі. Торік квіткову колекцію господині поповнили сучасні види шлюмбергери.

– Ще з дитинства ця квітка асоціюється у мене з Різдвом, – розповідає пані Галина. – Коли вазон зацвітав, то мати казала, що вже час готуватися до свят. У мене й тепер квітне мамин різдвяник. Торішнього грудня я придбала нові види цієї рослини. Щепки у вигляді двох сегментів одразу посадила у грунт. Щоправда, не всі прийнялися. Можливо тому, що все ж таки зима – не дуже сприятлива пора для садіння квітів. Утім із двадцяти щепок більше половини прижилися і в середині листопада рясно розквітли жовтим, рожевим, білим, червоним, бордовим, біло-рожевим, ніжно фіолетовим цвітом.

Хоча шлюмбергера є різновидом кактуса, втім, за словами квітникарки, потребує протилежних умов вирощування. Різдвяник любить воду і не переносить прямих сонячних променів. Найкраще він почувається у затінку.

– Влітку шлюмбергери поливаю майже щодня, до відстояної води додаю поживу «Плантон», яку купляю у квітковому магазині, – ділиться досвідом пані Галина. – А от взимку поливаю помірно, щоб не допускати застою вологи в горщику, та й не підживляю вже так часто. До речі, використовую дощову воду, бо домашня містить багато вапняку, а це може зашкодити рослині. Раз на тиждень вазон обприскую водою із пульверизатора. Її теж треба відстояти впродовж доби.

Нерідко господині скаржаться, що рослина набуває непривабливого вигляду, листя в’яне або зморщується. Причина може критися у кореневій системі, яка страждає від неправильного догляду чи шкідників у грунті. Тож Галина Моцик радить пересадити рослину. Нехай це трохи змістить період цвітіння, зате в майбутньому різдвяник регулярно розпускатиметься в усій красі. У новому горщику обов’язково мають бути дренажні отвори. На дно рекомендується засипати камінчики – керамзит або биту цеглу. Найкраща землесуміш для різдвяника – з дернового ґрунту, річкового піску і подрібненого деревного вугілля.

– Для шлюмбергери варто виділити постійне місце і не переставляти її, – зауважує Галина Моцик. – А коли з’являються перші пуп’янки, то вазон не можна зміщувати в жодному разі, бо може їх скинути. Після цвітіння рослині треба влаштувати «стрижку» – відщепнути кілька сегментів. Їх можна використати як живці для розмноження різдвяника.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Газета “Сільський господар плюс”