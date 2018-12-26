«Результати виборів ще раз свідчать про перемогу «БПП «Солідарність» і успішне втілення реформи децентралізації» – Тарас Юрик

Висока явка та велика підтримка з боку виборців кандидатів від партії «БПП «Солідарність» по всій Україні, в тому числі на Тернопільщині, є результатом послідовного та успішного втілення реформи децентралізації, яку ініціював Президент України Петро Порошенко. На цьому 25 грудня під час прес-конференції наголосив народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

– Реформа децентралізації дала поштовх до фундаментальних змін. Вперше за останніх 25 років ми бачимо, що безпрецедентними темпами відбудовується інфраструктура, у рази зросли місцеві бюджети. Збільшені доходи спрямовані на ремонт доріг, реконструкцію закладів освіти, медицини, соціальної інфраструктури. У садочках, школах проводяться енергоощадні заходи, поліпшується матеріально-технічна база. Це все стало можливим завдяки реформам, які за останні роки проводяться в Україні. Одна з найуспішніших з них, без сумніву, – це децентралізація, яка стала рушійною силою великих, позитивних змін. Успіхи вже утворених ОТГ, більшість яких очолюють кандидати від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», або лідери, яких підтримує наша партія, вселяють надію і впевненість у жителів населених пунктів, які тільки планують об’єднатися в громаду. Адже всі чітко розуміють, що децентралізація дає нові ресурси і можливості відродити сільську місцевість, зробити містечка, районні центри привабливішими і заможними, – зазначає Тарас Юрик.

За словами народного обранця, лідери «Блоку Петра Порошенка» успішно впроваджують реформи, вони виправдали очікування людей. Тому логічно, що на кожних виборах представники «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» отримують черговий мандат довіри. Так відбулося і цього разу, вибори до ОТГ ще раз продемонстрували електоральні настрої суспільства.

– І це все відбулося на фоні чорних технологій, які політичні опоненти застосували проти нас, з метою дискредитації кандидатів від нашої партії. За кілька тижнів до виборів у соцмережі з’явились фейкові сторінки наших районних організацій, де було розміщено брехливу інформацію стосовно наших кандидатів. Були факти підкупу виборців, у Білецькій громаді конкуренти вдавалися навіть до «нової технології», зокрема до роздачі заморожених курей. Але на це все чітку відповідь дали люди. Із 78 ОТГ, за попередніми підрахунками, у 52 ОТГ головами обрали кандидатів від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» та самовисуванців, які йшли за підтримки партії. Ці цифри найкраще свідчать про те, кого підтримують люди. Наша партія має велику довіру виборців на реалізацію реформ. Наша команда зробить усе, аби виправдати надії людей і збудувати успішну країну, – наголошує Тарас Юрик.

Нагадаємо, 23 грудня в 78 ОТГ у 13 областях України відбулися перші вибори голів громад та місцевих депутатів. За попередніми підрахунками, очільниками 52 ОТГ стали кандидати, висунуті партією «Блок Петра Порошенка «Солідарність», самовисуванці-члени партії, а також самовисуванці, які йшли за підтримки місцевих партійних організацій. На Тернопільщині в Копичинецькій міській і Білецькій сільській ОТГ переконливу перемогу здобули кандидати від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність».