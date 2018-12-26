Новини Тернополя 

У Тернополі стартував проект для підлітків

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У час зимових канікул  тернопільських школярів навчатимуть цікаво і з користю проводити вільний час. Для них пілотує проект Лілії Проць  і Ольги Колопенюк – Голда «Стань кращою версією себе».

Хлопці і дівчата від 12 до 16 років вчитимуться ставити цілі і впевнено їх досягати, вироблятимуть корисні звички і вчитимуться керувати своїм часом. Крім того, дітей навчатимуть як в перспективі вміти перетворити своє хобі на можливість заробляти гроші, зазначила органіторка проекту Ліля Проць:

«Ми не говоримо, що відразу їх навчимо. Ми будемо намагатися дати АЗИ по темах, а ще впевненості, віри в себе та у свої можливості. А також використаємо пару інструментів та лайфхаків для успішного саморозвитку».

Напередодні учасники пройшли індивідуальні консультації.

«Адже плануємо кожного взяти за руку, поставити завдання і зробити щоб кожен із них досягнув певних результатів.»,  каже співорганізаторка проекту Ольга Колопенюк – Голда.

Проект «Стань кращою версією себе» триватиме 6 тижнів.  Зокрема, як:

бути здоровим та активним, правильному здоровому харчуванню
 мріяти без обмежень, ставити конкретні цілі і реалізовувати їх
 володіти часом, знаходити час, особистій ефективності
 знаходити платформи для саморозвитку, шукати мотивацію для досягнення поставлених цілей
 визначати складові власного успіху, шукати відповіді на питання «чи можу я стати брендом?»
 правильно використовувати соціальні мережі
 визначати майбутнє своєї професії і шукати своє хобі, яке буде приносити задоволення та заробіток
 створювати власні проекти та стартапи

One thought on “У Тернополі стартував проект для підлітків

  • Алла
    11:04 | 26 грудня, 2018 at 11:04
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    а як дітям туди попасти?

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