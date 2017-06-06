Галицький коледж показував тернополянам фараонових зміїв та «Сватання по-хімічному»

5-ті ювілейні Наукові пікніки у Тернополі відбулися 21 травня. На Театральному майдані експерименти та наукові досліди демонстрували і студенти Галицького коледжу та учні гімназії «Гармонія».

Близько 20 учнів, студентів та викладачів коледжу дивували тернополян науковими експериментами та розробками. А показати було що! Хлопці-комп’ютерники демонстрували інтерактивну кімнату Smart-home, машинки-роботи. Білологи та хіміки показували фараонових змій, лава-лампу, дослід руху рідин по судинах, гігантські мильні бульбашки, хустинку, яка не згорає, сухий лід. Цікавим для глядачів тсало театралізоване дійство «Сватання по-хімічному» – сценівка, у якій студенти текст вистави супроводжували хімічними дослідами. Демонстрували також і досліди у сфері фізики, а також організували тернополянам справжній хімічний квест.

Безумовно, Наукові пікніки у Тернополі вдало популяризують науку, яка може бути цікавою і захоплюючою. І Галицький коледж, беручи активну участь у заход, це вкотре доводить.