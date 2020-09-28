Географія поширення нових 154 випадків ковіду на Тернопільщині

Станом на 28 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 13134 випадках діагноз лабораторно підтверджений (12128 випадків – дорослі, 1006 випадків – діти), з них 160 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 7076 осіб

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 3742 (1680 одужало, 33 летальних, 2029 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 683 (445 одужало, 8 летальних, 230 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 470 (166 одужало, 5 летальних , 299 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 669 (304 одужало, 15 летальних, 350 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 602 (396 одужало, 7 летальних , 199 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 582 (215 одужало, 14 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 353 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 690 (350 одужало, 8 летальних, 332 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 343 (187 одужало, 156 продовжують хворіти);

– Козівський район – 366 (215 одужало, 2 летальних, 149 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 824 (568 одужало, 14 летальних, 242 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 367 (218 одужало, 1 летальний, 148 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 539 (416 одужало, 9 летальних, 114 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 295 (177 одужало, 3 летальних, 115 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 111 (46 одужало, 3 летальних, 62 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 474 (292 одужало, 6 летальних, 176 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1078 (520 одужало, 9 летальних, 549 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 890 (581 одужало, 8 летальних , 301 продовжують хворіти);

– Шумський район – 409 (300 одужало, 14 летальних, 95 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 77 осіб;

✅проведено 347 досліджень методом ПЛР;

✅підтверджено 154 випадки зараження вірусом COVID-19.

✅зареєстровано 3 летальних випадки – чоловік 70 р. Тернопільський район с. Підгородне, чоловік 46 р. Гусятинський район с. Личківці, жінка 62 р. Борщівський район с. Іванків.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (40 осіб)

⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 5

• с. Поручин – 1

⭕️Борщівський район (15 осіб):

• м. Борщів – 6

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Бурдяківці – 1

• с. Олексинці – 1

• с. Лосяч – 3

• с. Ланівці – 1

• с. Сков’ятин – 1

• с. Пилатківці – 1

⭕️Бучацький район (0 осіб)

⭕️Гусятинський район (0 осіб)

⭕️Заліщицький район (8 осіб):

• м. Заліщики – 4

• с. Дзвиняч – 1

• с. Поділля – 1

• с. Блищанка – 1

• с. Шутроминці – 1

⭕️Збаразький район (16 осіб):

• м. Збараж – 4

• смт Вишнівець – 3

• с. Колодне – 3

• с. Чернихівці – 2

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Залужжя – 1

• с. Болязуби – 1

• с. Федьківці – 1

⭕️Зборівський район (3 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Підгайчики – 1

• с. Млинівці – 1

⭕️Козівський район (7 осіб):

• с. Великий Ходачків – 3

• с. Конюхи – 3

• с. Теофіпілка – 1

⭕️Кременецький район (7 осіб):

• м. Кременець – 1

• с. Хотовиця – 1

• м. Почаїв – 1

• с. Горинка – 1

• с. Устечко – 1

• с. Будки – 1

• с. Куликів – 1

⭕️Лановецький район (7 осіб):

• м. Ланівці – 3

• с. Грибова – 3

• с. Краснолука – 1

⭕️Монастириський район (12 осіб):

• с. Горішня Слобідка – 1

• м. Монастириська – 2

• с. Ковалівка – 1

• сел. Коропець – 5

• с. Дубенка – 1

• с. Гончарівка – 2

⭕️Підволочиський район (9 осіб):

• м. Підволочиськ – 5

• с. Кам’янки – 1

• с. Качанівка – 1

• с. Гнилички – 2

⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1

⭕️Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 2

• смт Микулинці – 1

• с. Долина – 1

⭕️Тернопільський район (16 осіб):

• с. Велика Лука – 1

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Великі Гаї – 5

• с. Підгородне – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Шляхтинці – 2

• с. Смиківці – 1

• с. Романівка – 1

• с. Біла – 2

⭕️Чортківський район (3 особи):

• с. Улашківці – 1

• с. Заболотівка – 2

⭕️Шумський район (0 осіб)