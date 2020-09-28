Географія поширення нових 154 випадків ковіду на Тернопільщині
Станом на 28 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 13134 випадках діагноз лабораторно підтверджений (12128 випадків – дорослі, 1006 випадків – діти), з них 160 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 7076 осіб
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 3742 (1680 одужало, 33 летальних, 2029 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 683 (445 одужало, 8 летальних, 230 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 470 (166 одужало, 5 летальних , 299 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 669 (304 одужало, 15 летальних, 350 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 602 (396 одужало, 7 летальних , 199 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 582 (215 одужало, 14 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 353 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 690 (350 одужало, 8 летальних, 332 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 343 (187 одужало, 156 продовжують хворіти);
– Козівський район – 366 (215 одужало, 2 летальних, 149 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 824 (568 одужало, 14 летальних, 242 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 367 (218 одужало, 1 летальний, 148 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 539 (416 одужало, 9 летальних, 114 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 295 (177 одужало, 3 летальних, 115 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 111 (46 одужало, 3 летальних, 62 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 474 (292 одужало, 6 летальних, 176 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1078 (520 одужало, 9 летальних, 549 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 890 (581 одужало, 8 летальних , 301 продовжують хворіти);
– Шумський район – 409 (300 одужало, 14 летальних, 95 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 77 осіб;
✅проведено 347 досліджень методом ПЛР;
✅підтверджено 154 випадки зараження вірусом COVID-19.
✅зареєстровано 3 летальних випадки – чоловік 70 р. Тернопільський район с. Підгородне, чоловік 46 р. Гусятинський район с. Личківці, жінка 62 р. Борщівський район с. Іванків.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (40 осіб)
⭕️Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Поручин – 1
⭕️Борщівський район (15 осіб):
• м. Борщів – 6
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Бурдяківці – 1
• с. Олексинці – 1
• с. Лосяч – 3
• с. Ланівці – 1
• с. Сков’ятин – 1
• с. Пилатківці – 1
⭕️Бучацький район (0 осіб)
⭕️Гусятинський район (0 осіб)
⭕️Заліщицький район (8 осіб):
• м. Заліщики – 4
• с. Дзвиняч – 1
• с. Поділля – 1
• с. Блищанка – 1
• с. Шутроминці – 1
⭕️Збаразький район (16 осіб):
• м. Збараж – 4
• смт Вишнівець – 3
• с. Колодне – 3
• с. Чернихівці – 2
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Болязуби – 1
• с. Федьківці – 1
⭕️Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Підгайчики – 1
• с. Млинівці – 1
⭕️Козівський район (7 осіб):
• с. Великий Ходачків – 3
• с. Конюхи – 3
• с. Теофіпілка – 1
⭕️Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 1
• с. Хотовиця – 1
• м. Почаїв – 1
• с. Горинка – 1
• с. Устечко – 1
• с. Будки – 1
• с. Куликів – 1
⭕️Лановецький район (7 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Грибова – 3
• с. Краснолука – 1
⭕️Монастириський район (12 осіб):
• с. Горішня Слобідка – 1
• м. Монастириська – 2
• с. Ковалівка – 1
• сел. Коропець – 5
• с. Дубенка – 1
• с. Гончарівка – 2
⭕️Підволочиський район (9 осіб):
• м. Підволочиськ – 5
• с. Кам’янки – 1
• с. Качанівка – 1
• с. Гнилички – 2
⭕️Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
⭕️Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• с. Долина – 1
⭕️Тернопільський район (16 осіб):
• с. Велика Лука – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великі Гаї – 5
• с. Підгородне – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Шляхтинці – 2
• с. Смиківці – 1
• с. Романівка – 1
• с. Біла – 2
⭕️Чортківський район (3 особи):
• с. Улашківці – 1
• с. Заболотівка – 2
⭕️Шумський район (0 осіб)