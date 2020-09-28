10:00 | 28.09.2020
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Укрзалізниця тимчасово скасувала посадку в 10 потягів на станції Тернопіль

Irena 0 Views Прокоментуй!

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця відкриває продаж квитків на поїзди до та зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ та Ларга.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Купити квитки до зазначених станцій та зворотно можна на поїзди, що слідуватимуть з 00:01 28 вересня 2020 року:

  • № 43/44 Київ — Івано-Франківськ;
  • № 46/45 Ужгород — Лисичанськ;
  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
  • № 98/97 Ковель — Київ;
  • № 108/107 Одеса — Ужгород;
  • № 117/118 Київ — Чернівці;
  • № 122/121 Миколаїв — Рівне;
  • № 136/135 Чернівці — Одеса;
  • № 601/602 Львів —Тячів.

У компанії додали, що тимчасово скасовано посадку на станції Тернопіль (дозволена лише висадка пасажирів). Також до та зі станції Тернопіль не продаватимуться квитки на такі поїзди:

  • № 12/11 Одеса — Львів;
  • № 21/22 Харків —Трускавець;
  • № 41/42 Дніпро —Трускавець;
  • № 49/50 Київ — Трускавець;
  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 86/85 Львів — Новоолексіївка;
  • № 108/107 Одеса — Ужгород;
  • № 110/109 Львів — Херсон;
  • № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
  • № 715/716 Київ — Львів.

“У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі в пунктах продажу або онлайн в особистому кабінеті користувача”, – йдеться у повідомленні.

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