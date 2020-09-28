Ранок 28 вересня: в Україні – 2 671 новий випадок коронавірусу, на Тернопільщині — 153

За останню добу в Україні виявили 2 671 випадок коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 28 вересня сягнула 201 305.



Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.



Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (328) та Харківській області (339).



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 37 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 996.



На Тернопільщині загалом захворіло 13 139 людей, з них за останню добу – 153. Це найбільша добова кількість захворілих за увесь час пандемії для області. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 160 людей.

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