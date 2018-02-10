Глядач приходить, отримує задоволення і йде. А організатор підраховує дебет/кредет, — Сергій Притула про концерти в Америці

Сергій Притула підбив підсумки гастролей команди “Вар’яти шоу” в Америці.

“Сказати, що ми були раді цій гастролі – це нічого не сказати, — написав С. Притула на своїй Facebook-сторінці. — 4 (Чотири!!!) роки ми йшли до цих концертів. Не хочу нічого поганого писати про тамтешніх організаторів, які спочатку брались за наш тур, а потім робили «фінт ушами», але, нарешт,і ми «намацали» компанію «Молоко» з якою «влупили» спочатку 2 концерти в Канаді і зараз 5 в США. Ми були страшенно раді опинитись в середовищі людей, спраглих за Україною. Ми раді, що стали для них якимось промінчиком чи вітерцем з рідних країв. Ми були також раді новим горизонтам для кожного з нас, вар’ятів. Ми побачили нові красиві міста, ми поринали в їх атмосферу, ми зустрічали друзів, яких не бачили 5-8-10-15 років. Ми викладались на сцені і отримували сторицею навзаєм. За великим рахунком, різниці у концертах між Стриєм чи Нью-Йорком, Чикаго чи Херсоном, Детройтом чи Дніпром, немає. Є лише маленька поправка на спраглість, про яку я писав вище. І вона додає у атмосферу концертного залу своєї родзинки. Дякуємо усім, хто приходив на наші концерти! Дякуємо за ваших 3700$ на АТО, які ви додали до наших 5000$ з туру, до, після, а часом і під час концертів. Щось із них піде на ті «крила», про які я говорив, а щось вже сьогодні використав. На що – завтра розпишу. Маємо надію побачитись із вами восени. Їй-Богу, хочемо! Але тут, панове, багато що буде залежати від вас. Глядач приходить, отримує задоволення і йде. А організатор підраховує дебет/кредет. Хочете, щоб ми повернулись – бомбіть Молоко листами. Тільки це переконає організаторів у тому, що схема виступів українських виконавців у Північній Америці 1 раз на 1,5-2 роки – це не більше ніж неправильна традиція, яку потрібно ламати. До зустрічі (маю надію) в жовтні! З повагою, очільник «Вар’яти-шоу», Сергій Притула!”.