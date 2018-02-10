Уже завтра у Тернополі змагатимуться учасники «Ігри героїв»

Всеукраїнські аматорські спортивні змагання з кросфіту «Ігри Героїв» вже цієї суботи, 10 лютого, вперше відбудуться у Тернополі.

Участь у змаганнях візьмуть близько 15-25 спортсменів – людей з інвалідністю, серед який учасники АТО, з різних областей України. За першість вони змагатимуться впродовж одного змагального дня у ТРЦ «Подоляни».

Як зазначили організатори, загалом у такому турнірі буде три категорії:

І – атлети на візках;

ІІ – атлети з протезом нижніх кінцівок;

ІІІ – атлети з ампутацією верхніх кінцівок.

Змагання розпочнуться о 10 годині ранку і триватимуть до 18:00.

Організаторами турніру в Тернополі є ГО «Всеукраїнська федерація функціонального багатоборства серед людей з інвалідністю»; ГО «Незламний дух Тернопілля»; Святослав Олійник та Андрій Гуменний; благодійний фонд «Руки отця» та інші.

Основними партнерами змагань стали будівельна компанія «Креатор Буд»; готельні комплекси «Глобус» та «Алігатор»; фітнес-машина з кросфіту «Метаморфоза»; спортивний клуб «Драйв» тощо.