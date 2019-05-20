У Кременці є унікальна споруда – будинки-близнюки

У місті Кременці є така унікальна споруда, яка привертає увагу всіх туристів – це будинки-близнюки. Насправді це один двоповерховий будинок з житловими квартирами. Побудований він в 17 столітті в стилі бароко і утворений двома абсолютно симетричними частинами. Кожна з частин будинку має власну двосхилий дах, що доповнює ефект, вироблений будинками-близнюками. Відрізняються між собою тільки незначними елементами декору. Побудувати будинок так, щоб він виглядав як два, довелося через необхідність відповідати канонам того часу, які свідчили, що по центральному фасаду будинку має бути три вікна. За однією з місцевих легенд, в давні часи в цих будинках жили брати-близнюки. Споруду знайти досить нескладно, вона знаходиться на головне вулиці міста.

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