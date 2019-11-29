Головою Вікнянської ОТГ Тернопільщині хочуть стати троє кандидатів

Вибори відбудуться 22 грудня 2019 року. Зараз у складі Вікнянської громади Гусятинського району 5 сільських рад, які об’єднують 10 сіл: Вікно, Зелене, Паївка, Калагарівка, Волиця, Крутилів, Красне, Козина, Ставки, Саджівка.

28 листопада 2019 року Вікнянська сільська виборча комісія зареєструвала таких кандидатів на посаду Вікнянського сільського голови:

ГОСПОДАРИК СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ

освіта вища, безпартійний, головний економіст, приватне підприємство “Вікнини”, місце проживання: с. Паївка, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., Тернопільська обласна регіональна організація Політичної партії “Слуга народу”

СІДЛЯР МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ

освіта вища, безпартійний, директор, Гримайлівська станція юни х техніків, місце проживання: с. Саджівка, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., самовисування

ЮЩАК БОГДАН ОЛЕКСІЙОВИЧ освіта вища, член Політичної партії “Українська Галицька партія”, голова, Вікнянська сільська рада, місце проживання: с. Вікно, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., Гусятинська районна організація політичної партії “Українська Галицька партія”