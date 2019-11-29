Блогерка з Тернополя Аліна Френдій радить, як позувати для фото, щоб зробити ефектні знімки для Instagram

Що носити, якщо тип фігури — “перевернутий трикутник”? Як бути модною в цьому сезоні? Ти завжди мріяла носити спідницю, але не знала, як її підібрати?

Друга учасниця проєкту від Avon Cosmetics Ukraine Люсія отримала завдання від Андре Тана — підібрати ідеальну спідницю для прогулянки парком.

Разом з блогером Аліною Френдій вона відправилася за трендовим луком сезону у магазин українських брендів “Всі. Свої”. Блогер Аліна Френдій розповідає, як позувати для фото, щоб зробити ефектні знімки для Instagram.