12:00 | 29.11.2019
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Новини Тернополя 

Блогерка з Тернополя Аліна Френдій радить, як позувати для фото, щоб зробити ефектні знімки для Instagram

Irena 2 Views Прокоментуй!

Що носити, якщо тип фігури — “перевернутий трикутник”? Як бути модною в цьому сезоні? Ти завжди мріяла носити спідницю, але не знала, як її підібрати? 

Друга учасниця проєкту від Avon Cosmetics Ukraine Люсія отримала завдання від Андре Тана — підібрати ідеальну спідницю для прогулянки парком.

Разом з блогером Аліною Френдій вона відправилася за трендовим луком сезону у магазин українських брендів “Всі. Свої”.  Блогер Аліна Френдій розповідає, як позувати для фото, щоб зробити ефектні знімки для Instagram.

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