Уповноважений ВРУ виявив недоліки у захисній споруді Тернопільської дитячої лікарні

Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області провело моніторинг найпростішого укриття на базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Основною метою візиту було оцінити готовність захисної споруди до використання, перевірити її доступність для всіх категорій населення та відповідність чинному законодавству у сфері цивільного захисту та прав людини.

🔹 Основні результати моніторингу:

Укриття розташоване у підвальному приміщенні лікарні, площа — близько 1025 м². Воно використовується переважно медичним персоналом та пацієнтами закладу.

Доступ до укриття забезпечується під час повітряної тривоги.

Приміщення має три входи, є покажчики руху до укриття, а також природна вентиляція та генератор для забезпечення енергозабезпечення.

Температура в укритті на момент візиту була задовільною, суттєвих ознак сирості не виявлено.

🔸 Виявлені порушення:

Відсутність інформаційної таблички біля вхідних дверей до укриття. Ускладнений доступ для маломобільних груп населення через відсутність засобів безперешкодного доступу. Некомплектована аптечка першої медичної допомоги з протермінованими медикаментами. Недостатня кількість засобів пожежогасіння та відсутність своєчасної повірки цих засобів. Обмежена кількість місць для сидіння/лежання у розрахунку на площу укриття.

❗️У результаті моніторингу були виявлені значні недоліки, які потребують негайного усунення для забезпечення безпеки та комфорту населення під час надзвичайних ситуацій.

🔄 Наступні кроки: Підготовка звіту з рекомендаціями для усунення виявлених порушень.

Контактна інформація Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

Адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008

Електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua

Гаряча лінія: 0800501720

Тел.: 044 299 74 08

У разі порушень прав людини та громадянина звертайтесь до Уповноваженого за вказаними контактами.