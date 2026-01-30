Життя, врятоване за 12 хвилин: Як професіонали швидкої допомоги Тернополя врятували жінку
29 січня на вулицях Тернополя звичний вечірний ритм змінився миттєво — на лінію «103» надійшов виклик з приводу непритомності. Замість буденних клопотів містян, доля вирішила випробувати мешканців на міцність, і саме тоді командна взаємодія та професіоналізм медиків стали ключем до порятунку людського життя.
🚑 На місце події негайно виїхала бригада екстреної медичної допомоги № 16:
-
Лукашенко Олександр — лікар медицини невідкладних станів;
-
Баліцька Оксана — парамедик;
-
Похожий Леонід — екстрений медичний технік.
Після первинного огляду медики встановили критичний стан пацієнтки — раптову зупинку кровообігу. Реанімаційні заходи розпочалися негайно, включаючи:
-
компресії грудної клітки та штучну вентиляцію легень;
-
інтубацію трахеї для забезпечення прохідності дихальних шляхів;
-
венозний доступ та медикаментозну терапію.
⏳ Результат: завдяки швидким і злагодженим діям команди на 12-й хвилині вдалося відновити спонтанний кровообіг (ROSC). Пацієнтку стабілізували і госпіталізували до профільного закладу для подальшого лікування.
Цей випадок ще раз підкреслює важливість трьох факторів успіху реанімаційних заходів: оперативність, точне дотримання медичних протоколів і бездоганна командна взаємодія. 💙💛
Подяка медичним працівникам бригади № 16: їхня професійність і витримка стали запорукою врятованого життя, а їхня праця — щоденним внеском у безпеку та здоров’я громади Тернопільщини.