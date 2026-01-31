На війні загинув молодий захисник Тарас Казнодій з Тернопільщини

Знову Теребовлянська громада у жалобі, повідомляють у міській раді.

На війні загинув молодший сержант мешканець села Долина Казнодій Тарас Володимирович, 10.03.1990 р. н. Життя захисника обірвалося 20.08.2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі н.п. Гришине Покровського району Донецької області. З цього часу він вважався зниклим безвісти. Лише зараз було ідентифіковано особу Тараса Казнодія. Він служив командиром відділення артилерійського взводу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав полеглого захисника. У цю важку мить поділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі перед подвигом Героя, який віддав своє життя за свободу й незалежність України.

Вічна та світла памʼять!

Герої не вмирають!