Військовослужбовці ТЦК на Тернопільщині та Львівщині втягнуті у корупційні зловживання з системою «Оберіг»

Правоохоронці викрили зловживання військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на Тернопільщині та Львівщині, які незаконно використовували автоматизовану систему «Оберіг».

🚨 Тернопільщина: Операція за гроші на «зняття з розшуку»

Старший інструктор одного з районних ТЦК на Тернопільщині за грошову винагороду обіцяв «вирішити питання» щодо зняття з розшуку чоловіків мобілізаційного віку, які порушили правила військового обліку. За свої послуги він вимагав від 2 000 до 4 000 доларів США, погрожуючи при цьому швидкою мобілізацією у разі відмови. Оперативники Нацполіції викрили цей корупційний механізм і припинили його діяльність.

🚨 Львівщина: Несанкціоновані зміни в системі «Оберіг»

На Львівщині військовослужбовець одного з районних ТЦК самовільно вносив зміни до електронних облікових карток громадян в автоматизованій системі «Оберіг». Він міг знімати з розшуку, ставити на військовий облік, надавати відстрочки або призивати на військову службу без законних підстав. Оперативники спільно з СБУ задокументували протиправну діяльність і припинили махінації.

🔸 Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям. ТЦК на Тернопільщині підозрюється за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом), а на Львівщині — за ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані зміни інформації в автоматизованих системах).

⚖️ Процесуальне керівництво у справах здійснюють спеціалізовані прокуратури в сфері оборони Західного регіону.