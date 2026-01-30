На Тернопільщині фура з’їхала з дороги

Працівники поліції допомогли ліквідувати наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася вночі 29 січня на автодорозі М-19 (Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече) у межах кільця в селищі Дружба.



На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджали співробітники патрульної поліції. За попередніми даними, близько 22:15 водій автомобіля MITSUBISHI CANTER, 1959 року народження, не впорався з керуванням і його транспортний засіб знесло з дороги. У результаті – фура з’їхала з проїжджої частини, переїхала через бордюр та виїхала на територію автозаправної станції, де врізалася в опору вуличного освітлення.



Внаслідок аварії кермувальник не постраждав лише вантажівка зазнала механічних пошкоджень. Водій від медичної допомоги відмовився. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи дорожніх споруд) КУпАП.



Через складні погодні умови транспортний засіб застряг в снігових сугробах. Керівники Теребовлянського відділення поліції організували надання допомоги кермувальнику: правоохоронці залучили спеціальну техніку, на час евакуації обмежили рух транспорту та витягнули вантажівку зі снігової пастки, відновивши безпечний рух на ділянці дороги.



Поліція закликає водіїв бути максимально уважними на дорогах у період погіршення погодних умов. Через сніг, ожеледицю та знижену видимість правоохоронці рекомендують дотримуватися безпечної швидкості, збільшувати дистанцію та уникати різких маневрів. Обережність за кермом може врятувати життя.







