С рождения без опрелостей: выбираем подгузники правильно
Первый месяц жизни ребенка — период адаптации, где важна каждая деталь. Особое внимание стоит уделить средствам гигиены: кожа новорожденного крайне чувствительна и уязвима к внешним факторам. Качественный выбор косметики и подгузников — это не просто вопрос чистоты, а залог здоровья кожи без опрелостей и спокойствия всей семьи.
Как выбрать идеальную модель для первых дней
Начинать выбор стоит с размера. Для новорожденных весом от 2 до 5 кг обычно подходит маркировка Newborn (у некоторых брендов — размер 1). Опытные мамы советуют не делать больших запасов, поскольку малыши быстро растут. Однако на первые дни жизни важно заранее заказать подгузники 1 размера. Такие изделия разработаны с учетом анатомических особенностей новорожденного и обеспечивают максимальный комфорт.
При выборе бренда стоит ориентироваться на такие критерии:
- Материал и «дышащие» свойства. Внешний слой должен быть с микропорами, которые пропускают пар, но удерживают влагу внутри. Это предотвращает возникновение парникового эффекта.
- Индикатор влажности. Специальная полоска на внешней стороне, которая меняет цвет по мере заполнения, — незаменимый помощник для молодых родителей.
- Эластичные элементы. Боковые застежки-липучки должны быть многоразовыми и мягкими, чтобы не травмировать нежную кожу на животике.
Начинать стоит с небольших упаковок разных производителей, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.
Особенности анатомии: вырез для пупка
У новорожденных пупочная ранка заживает в среднем от 10 до 21 дня. В этот период важно, чтобы пояс подгузника не натирал это место и не создавал лишнего трения. Многие производители делают специальный дугообразный вырез в передней части пояса. Если вы купили модель без него, пояс можно аккуратно подворачивать наружу, чтобы обеспечить доступ кислорода к пупку.
Материалы: хлопок против синтетики
Вопреки распространенному мнению, полностью хлопковых одноразовых подгузников практически не существует. Основу впитывающего слоя составляет суперабсорбент (SAP) — полимер, превращающийся в гель. Однако внутренний слой, соприкасающийся с кожей (топшит), может быть разным:
- Нетканый материал. Мягкий, похожий на ткань, быстро проводит влагу.
- Сетчатый слой. Идеально подходит для впитывания жидкого стула, характерного для детей на грудном вскармливании.
- Пропитки. Некоторые бренды добавляют лосьоны с алоэ или витамином E. Здесь нужно быть осторожными: если ребенок склонен к аллергии, лучше выбирать варианты 0% fragrance без отдушек.
Кожа каждого ребенка индивидуальна: то, что идеально подошло одному, может вызвать реакцию у другого. Купить памперсы, которые подойдут для вашего малыша, можно в маркете МАУДАУ.
Как избежать протеканий: три секрета
Чтобы избежать протеканий, следуйте простым правилам:
- Расправленные оборки. Внутренние защитные бортики вокруг ножек должны быть направлены наружу, а не замяты внутрь.
- Симметрия застежек. На многих подгузниках есть цифровые отметки на пояске. Следите, чтобы липучки крепились на одинаковом расстоянии от центра.
- Правильный размер. Если вы заметили красные следы на бедрах малыша или протекания через спинку, значит, пора переходить на следующий размер, даже если по весу вы еще проходите в текущий.
Даже самый дорогой подгузник может протечь, если он надет неправильно.