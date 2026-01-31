С рождения без опрелостей: выбираем подгузники правильно

Первый месяц жизни ребенка — период адаптации, где важна каждая деталь. Особое внимание стоит уделить средствам гигиены: кожа новорожденного крайне чувствительна и уязвима к внешним факторам. Качественный выбор косметики и подгузников — это не просто вопрос чистоты, а залог здоровья кожи без опрелостей и спокойствия всей семьи.

Как выбрать идеальную модель для первых дней

Начинать выбор стоит с размера. Для новорожденных весом от 2 до 5 кг обычно подходит маркировка Newborn (у некоторых брендов — размер 1). Опытные мамы советуют не делать больших запасов, поскольку малыши быстро растут. Однако на первые дни жизни важно заранее заказать подгузники 1 размера. Такие изделия разработаны с учетом анатомических особенностей новорожденного и обеспечивают максимальный комфорт.

При выборе бренда стоит ориентироваться на такие критерии:

Материал и «дышащие» свойства. Внешний слой должен быть с микропорами, которые пропускают пар, но удерживают влагу внутри. Это предотвращает возникновение парникового эффекта. Индикатор влажности. Специальная полоска на внешней стороне, которая меняет цвет по мере заполнения, — незаменимый помощник для молодых родителей. Эластичные элементы. Боковые застежки-липучки должны быть многоразовыми и мягкими, чтобы не травмировать нежную кожу на животике.

Начинать стоит с небольших упаковок разных производителей, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Особенности анатомии: вырез для пупка

У новорожденных пупочная ранка заживает в среднем от 10 до 21 дня. В этот период важно, чтобы пояс подгузника не натирал это место и не создавал лишнего трения. Многие производители делают специальный дугообразный вырез в передней части пояса. Если вы купили модель без него, пояс можно аккуратно подворачивать наружу, чтобы обеспечить доступ кислорода к пупку.

Материалы: хлопок против синтетики

Вопреки распространенному мнению, полностью хлопковых одноразовых подгузников практически не существует. Основу впитывающего слоя составляет суперабсорбент (SAP) — полимер, превращающийся в гель. Однако внутренний слой, соприкасающийся с кожей (топшит), может быть разным:

Нетканый материал. Мягкий, похожий на ткань, быстро проводит влагу. Сетчатый слой. Идеально подходит для впитывания жидкого стула, характерного для детей на грудном вскармливании. Пропитки. Некоторые бренды добавляют лосьоны с алоэ или витамином E. Здесь нужно быть осторожными: если ребенок склонен к аллергии, лучше выбирать варианты 0% fragrance без отдушек.

Кожа каждого ребенка индивидуальна: то, что идеально подошло одному, может вызвать реакцию у другого. Купить памперсы, которые подойдут для вашего малыша, можно в маркете МАУДАУ.

Как избежать протеканий: три секрета

Чтобы избежать протеканий, следуйте простым правилам:

Расправленные оборки. Внутренние защитные бортики вокруг ножек должны быть направлены наружу, а не замяты внутрь. Симметрия застежек. На многих подгузниках есть цифровые отметки на пояске. Следите, чтобы липучки крепились на одинаковом расстоянии от центра. Правильный размер. Если вы заметили красные следы на бедрах малыша или протекания через спинку, значит, пора переходить на следующий размер, даже если по весу вы еще проходите в текущий.

Даже самый дорогой подгузник может протечь, если он надет неправильно.