Хто перший у першості Тернопільського району з футболу

Голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко і начальник відділу молоді і спорту ТРДА Ганна Галич на колегії вручили переможцям і призерам чемпіонату Тернопільського району з футболу в кожній із 3-х ліг м’ячі і комплекти футбольної форми. Голова Федерації футболу Тернопільського району Сергій Лісовий передав ТРДА Кубок, який цьогоріч вибороли ветерани району в чемпіонаті Тернопільщини.

Загалом у районній першості взяли участь 38 колективів: 10 у вищій лізі, 12 у першій та 16 у другій (по 8 команд у кожній групі). Чемпіонство вперше в історії завоювала команда Плотичі, яка торік виборола срібні нагороди. Плотицькі футболісти в «золотому» матчі здолали минулорічного чемпіона з Великих Бірок. Під час зустрічі вони поступалися (0:2), але завдяки голу і результативному пасу Ігоря Козелка зрівняли рахунок, а в серії післяматчевих пенальті Фортуна опинилася на їхньому боці. Саме Плотича і Великі Бірки впродовж сезону до останнього боролися за золоті медалі. Великобірківський колектив деякий час мав більше шансів на загальний успіх, зігравши в чемпіонаті з Плотичею внічию (1:1) і вигравши з рахунком 1:0, але спіткнувся, несподівано поступившись на виїзді Дубівцям (1:3), тож у підсумку отримав «срібло» і завоював Кубок Івана Вишневського. «Бронзовими» стали Шляхтинці, які навесні 2018-го поміряються силами у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Тернопільщини з Горішньою Слобідкою Монастириського району.

Честь Плотичі на футбольному полі захищали 25 футболістів (капітан Владислав Бритковський) під керівництвом головного тренера Віталія Янка. Серед них — більшість досвідчених легіонерів з обласного чемпіонату. Є, щоправда, в команді і плотицькі хлопці: Іван Кічула, Олег Стефанів, Віктор Скоренький, Василь Лагно, Володимир Бицька, Михайло Стровський, Віктор Дублянко і наймолодший гравець колективу — 16-річний Руслан Гармідер. Фінансову підтримку команді надають президент ФК “Плотича” Олександр Ковальчук і Плотицький сільський голова Євген Грицишин.

За підсумками сезону, вищу лігу покинули футболісти Білої. З першої ліги підвищилися в класі Івачів, Прошова і тернопільське «Динамо», опустилися в другу лігу Малий Ходачків, Забойки і Велика Лука. З другої ліги в першу перейшли Дичків, Кутківці і Великі Гаї. Голова Федерації футболу Тернопільського району Сергій Лісовий висловлює щиру вдячність керівництву Тернопільського району, небайдужим меценатам, селищним і сільським головам, головам об’єднаних територіальних громад за підтримку в проведенні чемпіонату.

Джерело: Подільське слово