Деталі Тернополя. Маршеві, поворотні, гвинтові

Ви, певне здогадалися, що йдеться про сходи. З часом із суто функціональної одиниці вони перетворилися в естетичну деталь інтер’єру.

У заголовок винесені основні види сходів. Додам лише, що маршеві можна найчастіше побачити у тернопільських будинках — старих і нових, найрідкісніші, мабуть гвинтові, а ось поворотні — одні з моїх улюблених.

Цікаво, що гвинтові сходи були популярні у Середньовіччі, в епоху Відродження їх змінили маршеві. В часи Бароко та Рококо сходи почали активно декорувати. В ті часи особливою популярністю користувалися балясини у формі вази.

Анна Золотнюк.