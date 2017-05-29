На Тернопільщині жорстоко “розвели” пенсіонерку

Із заявою про шахрайство звернулась 87-річна мешканка обласного центру. Жінка розповіла, що стала жертвою зловмисників.

Як розповіла старенька, подія трапилась ще 6 травня, але до правоохоронців потерпіла вирішила звернулись лише зараз. Того дня, коли жінка поверталась додому, на зупинці громадського транспорту біля неї зупинилось авто. З нього вийшли жінка та чоловік. Невідомі підійшли до пенсіонерки та представились працівниками соціальної служби. Вони повідомили пенсіонерці, що до Дня Примирення, державна установа надає грошову та матеріальну допомогу дітям війни.

Жінка запросила незнайомців до помешкання, оскільки дуже зраділа такій новині. Гості передали жительці обласного центру різні продукти, а також розповіли, що можуть обміняти старі купюри на нові, оскільки вони на сьогоднішній день застаріли. Пенсіонерка погодилась та передала шахраям 20 000 гривень та 500 американських доларів. Взамін старенька отримала сувенірні кошти, але про це зрозуміла лише згодом. За допомогою до правоохоронців звернулась лише тоді, коли все розповіла рідним.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Правоохоронці застерігаються тернополян не вірити особам, які намагаються різними способами заволодіти вашими заощадженнями. Пам’ятайте, працівники державних установ не будуть приходити до вашої оселі та пропонувати обміняти ваші заощадження. Це схема шахраїв, а люди похилого віку найчастіше стають їх жертвами.

Поліцейські просять мешканців краю розповісти своїм батькам, родичам та близьким про такі випадки, аби рідні не потерпіли від рук аферистів.