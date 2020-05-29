Хто пише пісні для тернопільського гурту «Фіра»?

Молодий та перспективний тернопільський гурт «Фіра» відомий своїм незвичайним виконанням пісень, в яких фольк поєднується із джазом, кантрі та сучасною музикою. Власне умілий синтез таких різних стилів дозволяє отримати сучасну, свіжу композицію.

Нещодавно гурт презентував нову драйвову пісню «Зустрічати літо». Цікаво, що автором слів та музики став чортків’янин Остап Барановський. Багато людей у Чорткові та поза його межами знають пана Остапа як видатного художника, проте мало кому відомо, що він ще і поет. У добірці чоловіка не один вірш, який часто ставав основою для композицій тернопільського музичного гурту «Фіра».

«Сергій Степанів – один із вокалістів та композитор гурту є моїм товаришем, з яким знайомі вже більше 15 років. Саме з дружби і розпочалася плідна праця із гуртом «Фіра». Разом із цими талановитими людьми ми відзняли не один кліп та виконали безліч пісень», – розповідає пан Остап.

До слова, майже всі вірші, які стали основою пісень виконавців, написав саме чортків’янин. Три альбоми музичного гурту складаються виключно із творів, автором яких є пан Остап. Окрім цього, чоловік допомагає групі знімати кліпи, часто їздить з ними на гастролі, а інколи навіть виступає у складі бенду.