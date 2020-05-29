У Чорткові – третє послаблення карантину: курсуватимуть міські автобуси

З першого червня на території Чортківської міської територіальної громади запрацюють заклади дошкільної освіти, готелі (крім хостелів), можна буде проводити спортивні змагання (без глядачів) та курсуватиме міський громадський транспорт.

Таке рішення прийняв штаб Надзвичайних ситуацій ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру на території Чортківської ОТГ, відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України, від 11 березня 2020 року, №211 «Про запобігання поширенню на території Укїаних короновірусу Covid-19» зі змінами, постанов Головного санітарного лікаря України, щодо профілактичних заходів протидії поширення Covid-19.

Як зазначив на своєму брифінгу, 26 травня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко:

“З 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідемічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також відвідування освітніх занять у групах не більше, ніж 10 осіб. Наприклад, розпочнуть роботу автошколи».

Нагадаємо, в Чорткові існує, орієнтовно, 8 маршрутів громадського транспорту. Усі вони курсуватимуть згідно до карантинного розкладу уже з понеділка, 1 червня.

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