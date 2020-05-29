Лабцентр: Понад 48,8% зарестрованих підозр на коронавірусну інфекцію в області спростовано

Кількість підозр на інфікування так само фіксується щодня двома лабораторіями ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, що проводять дослідження на COVID-19 методом ПЛР.

Порівняно зі вчорашнім днем, кількість підозр зменшилась чи не вдвічі (з 47 до 24 випадків, які залишаються під підозрою).

Однак, зросли показники лабораторного підтвердження випадків.

📍 На сьогодні, маємо 23 нових випадки підозри на коронавірус. Загалом, же зарестровано підозр за період спостереження – 2287. 📍 1118 випадків підозр у ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» – спростовано. Це понад 48,8% від зарестрованих підозр на коронавірусну інфекцію в області. Нагадаємо, що сьогодні на Тернопільщині у чотирнадцяти осіб за добу виявили коронавірус. Загалом, станом на 29 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1145 випадках. А це – у 1066 дорослих та 79 дітей.