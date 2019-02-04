Які міські та селищні ради Тернопільської області не визначили місця для розміщення матеріалів передвиборчої агітації

Деякі органи виконавчої влади на Тернопільщині не прийняли рішення щодо визначення місць для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів під час кампанії з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року. Такими є відповіді міських та селищних рад на запити Громадянської мережі ОПОРА.

На основі отриманих даних, стало відомо, що у термін, передбачений ЗУ «Про вибори Президента України», не пізніш як за 90 днів до дня виборів, місця для передвиборчої агітації визначили Борщівська, Монастириська, Підгаєцька та Зборівська міські ради, а також Козівська селищна рада. Виконавчий комітет Лановецької МР таке рішення прийняв із запізненням, 24 січня 2019 року.

У розпорядженні міського голови Монастириської МР від 28.12.2018 серед місць для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів зазначена дошка оголошень в приміщенні КП «Монастириський комунсервіс». Таке положення у рішенні суперечить частині 21 статті 64 Закону України «Про вибори Президента України», в якій йдеться про те, що забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств,установ і організацій державної та комунальної форм власності.

Також у розпорядженні міського голови Борщівської МР від 28.12.2018 місцями, які можна використовувати для передвиборчої агітації, визначені інформаційні стенди у приміщеннях колишніх сільських рад сіл Мушкатівка, Королівка, Стрілківці, Пищатинці, Висічка, Верхняківці та Цигани. Якщо вказані приміщення і надалі перебувають у комунальній власності громади, то розміщення агітації всередині цих приміщень може порушувати вищезазначену частину 21 статті 64 Закону.

Шість міських рад Тернопільської області повідомили, що станом на час отримання запиту ще не прийняли відповідного рішення. Серед них: Кременецька, Заліщицька, Чортківська, Теребовлянська, Бучацька та Бережанська МР.

Із отриманої інформації спостерігачі ОПОРИ також дізналися, що деякі міські та селищні ради керуються рішеннями виконавчих комітетів про відведення місць для розміщення агітаційних матеріалів за минулі роки. Так, Підволочиська селищна рада бере до уваги затверджений перелік місць від 22.08.2012, а Гусятинська – від 18.09.2015, Шумська міська рада – від 2.10.2014, а Збаразька – від 31.07.2015.

ОПОРА раніше повідомляла про виділені місця, які можуть використовуватися для розміщення агітаційних матеріалів під час виборчих перегонів у місті Тернополі.

Координаторка громадського спостереження ОПОРИ за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка зазначає: «Згідно з частиною 4 статті 59 Закону України «Про вибори Президента України» місцеві органи виконавчої влади не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів визначають місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Водночас, якщо місцева влада не прийняла необхідного рішення учасникам виборчих перегонів потрібно дотримуватись усіх правил розповсюдження агітаційної продукції та не порушувати ЗУ «Про вибори Президента України», а також державних стандартів норм та правил у сфері благоустрою населених пунктів».

За коментарями звертайтесь:

Ольга Галушка, координаторка громадського спостереження ОПОРИ за виборами в Тернопільській області

тел.: 0932380812

e-mail: ternopil@opora.org.ua

Марія Домська, комунікаційниця Громадянської мережі ОПОРА у Тернопільській області

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