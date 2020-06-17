Хулігани, які пограбували туристичну скриню в Чорткові, повернули вкрадені кошти

У лютому цього року туристичну скриню, яка знаходиться в історичному центрі Чорткова, черговий раз розбили та пограбували зловмисники. Завдяки камерам відеоспостереженням та оперативним слідчим діям вдалося встановити особи злочинців. Ними виявились четверо хуліганів із Заліщицького району, троє із яких – неповнолітні.

В ході розслідування зловмисники виявили бажання мирно вирішити конфлікт. Вони погодилися добровільно повернути награбоване. Слідство встановило, що сума викраденого – 3058 грн.

У вівторок, 16 червня, відбувся акт приймання-передачі викрадених коштів. За участі юристки Чортківської міської ради, членів комісії для отримання викрадених коштів, слідчих, батьків та опікунів зловмисників, офіційних представників винуватців, хулігани вкинули у вже відремонтовану скриньку встановлену суму. До слова, ремонт туристичної скрині також зробили за рахунок грабіжників. Роботи із відновлення зламаного елементу благоустрою вартував 6 200 грн. Попереду на хуліганів ще чекає судовий процес.