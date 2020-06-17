Прокуратура повертає громаді Тернополя частину приміщення кінопалацу вартістю майже 2 млн грн

Прокуратура повертає громаді частину приміщення кінопалацу ім. І.Франка у м.Тернополі вартістю майже 2 млн грн

За позовом Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільським міськрайонним судом прийнято рішення про витребування нежитлового приміщення по вул. Івана Франка,8, що в обласному центрі, загальною площею 192 м кв, вартістю майже 2 млн грн.

Встановлено, що у 2013 році Тернопільська міська рада уклала з фізичною особою- підприємцем договір купівлі-продажу частини приміщення кінопалацу, порушивши встановлений законодавством порядок приватизації. Прокуратура оскаржила цей договір у суді, вигравши позов. Однак, під час розгляду його судами першої та апеляційної інстанцій, нежитлове приміщення двічі продавалось іншим фізичним особам.

З метою усунення допущених порушень у продажу кінопалацу, Тернопільська місцева прокуратура подала відповідний позов до суду про витребування частини приміщення, площею 192 кв.м, який задоволено, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Нагадаємо, 21 листопада 2012 року виконком Тернопільської міської ради прийняв рішення про передачу в оренду приміщення першого поверху «Палацу кіно» за адресою вул. Франка, 8 під заклад громадського харчування. Кому саме віддати майно, як зазначалося, вирішували на основі конкурсу. Тож майже 200 квадратів орендував підприємець Андрій Лучка. Разом з приміщенням «Палацу…» він отримав ще й гараж площею 31 кв. м, який мав використовувати як складське приміщення. А розмір орендної плати за гараж становив тоді 1034 грн., а за перший поверх приміщення комунального підприємства – 6319 грн. у місяць. Тобто виходить, що за метр приміщення у центрі міста орендар платив трохи більше, ніж 30 гривень.

Цікаво, що після того, як пана Лучку визнали переможцем конкурсу, з’явився ще один підприємець, який скаржився на те, що також хотів орендувати це приміщення, але міськрада відмовилась розглядати його заяву. Обурений підприємець навіть звернувся до суду в пошуках справедливості, однак поки тривала судова тяганина, рішенням ТМР від 22 березня 2013 р. оперативно комунальне майно віддали на приватизацію шляхом викупу. Покупцем став той самий підприємець, який орендував площу під заклад громадського харчування, – Андрій Лучка. Йому дозволили викупити і гараж.

Тож приміщення продали. І 29 квітня 2013 року між підприємцем і управлінням обліку та контролю за використанням комунального майна ТМР було укладено договір купівлі-продажу щодо приміщення загальною площею 195,2 м кв. Вартість майна склала 970 284 гривні.

Але! В цю історію втрутилась прокуратура, яка подала позов на міську раду Тернополя до Господарського суду, аби останній визнав договір-купівлі продажу недійсним і зобов’язав Андрія Лучку повернути міськраді приміщення.