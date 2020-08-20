Від сьогодні і до 31 серпня тернополяни можуть купити газ на зиму за літньою ціною

Споживачі ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» можуть придбати газ за літньою ціною. Починаючи з 20 серпня і до 31 серпня 2020 року ощадливі українці можуть зарезервувати для себе будь-який об’єм газу за акційною літньою ціною і використовувати його з 1 жовтня поточного року до 31 березня 2021 року. Вартість газу для учасників акції становить 4,728 грн за м.куб. При купівлі газу за літньою ціною споживачі повинні оплатити одразу повну вартість зарезервованого об’єму природного газу. Зробити це можна у будь -якому банку або відділенні поштового зв’язку .

Наявність лічильника та відсутність боргових зобов’язань є обов’язковою умовою для купівлі природного газу за літньою ціною. Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно звернутися і оформити додаткову угоду у відділі розрахунків за адресою вул. Родини Барвінських, 4, м. Тернопіль. Щоб клієнтам було легше визначитись з необхідним об’ємом газу, наші фахівці нададуть споживачам інформацію про обсяги споживання газу в минулі зимові періоди. Скористатися можливістю купівлі газу за літньою ціною можна до 31 серпня (включно). Більш детальну інформацію можна отримати в Контакт-центрі з розрахунків за використаний газ за номерами телефонів: 51-95-95, 050-104-2-104, 096-104-2-104