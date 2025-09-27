Інцидент у Тернополі: водій Daewoo Lanos наїхав на військових

У Тернополі водій Daewoo Lanos наїхав на двох військовослужбовців: поліція з’ясовує обставини інциденту

27 вересня 2025 року, близько 19:30, до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про наїзд на двох військовослужбовців на вулиці Іванни Блажкевич. За попередньою інформацією, інцидент стався під час перевірки військовослужбовцями документів водія автомобіля Daewoo Lanos.

Під час перевірки водій відмовився надати свої військово-облікові документи, зачинився в автомобілі та почав рухатися, чим спричинив наїзд на двох військових. Внаслідок цього обидва військовослужбовці отримали травми.

Один із військових, намагаючись зупинити автомобіль, застосував пристрій для відстрілу гумових куль і здійснив постріл у колесо машини. Завдяки цьому ніхто з учасників інциденту не постраждав серйозно.

Потерпілих доправили до лікарні для медичного обстеження. На даний момент поліцейські проводять розслідування, з’ясовують обставини події, опитують свідків та переглядають записи з камер відеоспостереження.

Правоохоронці також вирішують питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Інцидент викликав хвилю обговорень серед місцевих жителів, і поліція обіцяє розібратися в усіх деталях події.