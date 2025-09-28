На Тернопільщині неповнолітній мотоцикліст збив пішохода: обидва загинули на місці

27 вересня 2025 року в селі Великий Кунинець, що на Тернопільщині, сталася страшна аварія за участі 17-річного мотоцикліста та пішохода. Близько 20.30 годин неповнолітній водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на чоловіка. На жаль, внаслідок ДТП як хлопчина, який керував мотоциклом, так і пішохід отримали травми несумісні з життям та загинули на місці події.

Ця трагедія — лише один із численних прикладів аварій за участі неповнолітніх водіїв, які стаються на дорогах кожен день. Діти і підлітки, не маючи достатнього досвіду та навичок, часто ставлять під загрозу власне життя, а також життя оточуючих. В результаті таких аварій діти гинуть, отримують важкі травми або калічать інших.

Це серйозна проблема, яка вимагає особливої уваги з боку батьків, адже саме вони несуть відповідальність за безпеку своїх дітей. Вони повинні розуміти, що недотримання правил дорожнього руху та допуск дітей до управління транспортними засобами може призвести до непоправних наслідків.

Зазначимо, що на дорогах області все більше стається ДТП за участі неповнолітніх водіїв. У 2025 році лише за 5 місяців на Тернопільщині було зафіксовано 21 аварію за участі двоколісних, внаслідок яких загинуло 3 людини, а 21 отримала травми.

Важливі правила безпеки, які мають дотримуватися не тільки мотоциклісти, а й усі учасники дорожнього руху:

Батьки повинні контролювати, чи підготовлені їхні діти до управління транспортом. Не дозволяйте неповнолітнім водити транспорт без належних знань і досвіду. Перевірка технічного стану транспорту — це обов’язкова частина перед кожною поїздкою. Будьте відповідальними на дорозі, обирайте безпечну швидкість і уважно стежте за навколишнім середовищем. Обов’язково носіть шоломи і захисний одяг, адже вони можуть врятувати життя.

Закликаємо батьків та всіх учасників дорожнього руху бути уважними, обережними і відповідальними, адже наша безпека на дорозі залежить від кожного з нас.