Історії громад – 2019: Байковецька об’єднана територіальна громада

Фінансовий портал Maanimo проводить масштабний проект «Історії громад: успіх-2019», присвячений реформі децентралізації. Вони хочуть розповісти найцікавіші історії успіху українських ОТГ, серед них є історія успіху Байовецької ОТГ, що в Тернопільській області.

До громади входить 10 населених пунктів: Байківці, Дубівці, Стегниківці, Курники, Лозова, Шляхтинці, Гаї-Гречинські, Гаї-Шевченківські, Соборне і Чернелів-Руський. Кількість населення – 9878 осіб. Територія 101 кв. км.

Голова громади Кулик Анатолій Романович. Усі, хто знає його, говорять: все, за що береться, доводить до кінця. Зовні спокійний, розважливий, він постійно перебуває в пошуку нових ідей, у реалізації нових проектів. І вимагає цього від своєї команди. Є ще й інше пояснення його управлінському феномену. Анатолій Романович – дуже сучасний, дуже чутливий до вимог часу. На відміну від багатьох радянських господарників він зумів перебудуватися.

Анатолій Кулик закінчив Львівський зооветеринарний інститут. Спочатку працював за спеціальністю, а в 1982 році 27-літнього перспективного фахівця обрали головою Байковецького колгоспу. Після 11 років результативної роботи, раптом написав заяву на… звільнення. Сталося це на рубежі становлення незалежної України. Не зміг змиритися з керівниками, які за політикою зовсім не помічали економічної складової.

Згодом життєві обставини склалися так, що Анатолій Романович кілька років змушений був провести на чужині, в Ізраїлі. І там він постійно роздумував над тим, чому євреї на піску і на камені змогли побудувати таку квітучу державу, а українці злидарюють на багатющому чорноземі? Ось тоді й визріла думка: «Я мушу, я зможу це змінити». І зміг.

У 2006 році повернувся у Байківці, зустрівся з людьми напередодні виборів до сільської ради і сказав: «Хочете змін – голосуйте за мене». Люди повірили. А сьогодні вже й не уявляють собі іншого керманича.

Найперше він задумав розробити генеральний план. І реалізував задум, хоч це й коштувало сільраді величезну на той час суму. Утім, вони давно вже себе окупили: навівши лад з землею, село з того часу збільшило свій бюджет в десятки разів. Також на розвиток та збагачення села вплинуло й багато інших новаторських і сміливих рішень сільського голови та його однодумців.

Найбільш кардинальним, поворотним в історії Байківців та навколишніх сіл було рішення включитися в процес децентралізації у 2015 році. Як керівник органу місцевого самоврядування Анатолій Кулик чи не першим в області зрозумів, відчув потребу об’єднуватися в громади. Він не тільки почав вести переговори з активом навколишніх сіл, а й переконував це робити всю область: виступав на різних зібраннях, зустрічах, у регіональних засобах масової інформації. Так чи інакше, але громада, очолювана Анатолієм Куликом, як була лідером у процесі свого становлення, так і залишається ним донині. І не тільки в області.

1. Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» оприлюднив «Всеукраїнський рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку громад» станом на перше півріччя 2019 року. Складений він був з урахуванням 33 критеріїв і відображає інвестиційну привабливість громад.

Приємно відзначити, що саме Байковецька громада очолила список 20 найкращих громад області.

2. Дуже скоро буде відкрито новітній Центр надання адміністративних послуг. Громада прагнула відкрити його вже давно, але була гостра потреба в добудові будинку сільської ради.

3. Укладено договір про співпрацю з гміною Вєлька Вєсь (Польща). Підписано меморандум намірів про співпрацю з муніципалітетом Ельва (Естонія).

4. Також через декілька днів стартує робота місцевого коворкінг-центру.

5. Почало діяти соціальне таксі для осіб з особливими потребами.

6. Кількість суб’єктів підприємництва (юридичних та фізичних осіб у порівнянні з минулим роком збільшилася на 113 відсотків).

Плани на майбутнє

1. Будівництво очисних споруд.

2. Створення рекреаційно-відпочинкових зон.

3. Модернізація вуличного освітлення шляхом встановлення сонячних батарей.

4. Доєднання до громади трьох сіл і терміновий їх благоустрій.

Джерело: Maanimo