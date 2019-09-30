Тернопільській бібліотеці присвоєно почесне звання «Бібліотека року 2019»

До Всеукраїнського дня бібліотек за поданням регіональних відділень Президія УБА визначила переможців конкурсів та нагороджених відзнаками Української бібліотечної асоціації.

Почесне звання «Бібліотека року 2019» присвоєно Тернопільській обласній бібліотеці для молоді за проект «МедіаСтарт – мультимедійна лабораторія в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді».

А директор Тернопільської міської ЦБС Козелко Світлана Степанівна отримала грамоту Української бібліотечної асоціації.