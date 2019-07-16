Новини Тернополя 

Із храму на Тернопільщині невідомі викрали ікону Почаївської Божої Матері

Irena 0 View Прокоментуй!

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Із церкви у селі Гніздичне Збаразького району викрали дорогоцінну ікону. Це трапилося вночі з 11 на 12 липня. 

Про втрату правоохоронцям розповів місцевий священник. За його версією, напередодні церква була закритою. 12 липня отець прийшов до храму й одразу зауважив безлад у храмі, який влаштували крадії. Поліцейські згодом встановили, що грабіжники потрапили в храм, пошкодивши вікно. Після цього “візиту” зникла ікона Почаївської Матері Божої. Поки що цінність святині не відома. Поліцейські шукають злодіїв.

 

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