Невдовзі розпочнеться чергова зміна в польовому спеціалізованому таборі «Юний рятувальник»

Невдовзі, 28 липня, розпочнеться чергова зміна в польовому спеціалізованому таборі «Юний рятувальник».

Табір функціонуватиме впродовж двох тижнів. Його створено з метою популяризації серед дітей і молоді здорового, активного способу життя, а також за для навчання підростаючого покоління правилам безпечної поведінки в побуті, навичкам дій в різноманітних надзвичайних ситуаціях.

Напередодні, 16 липня начальник Управлінні ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей зустрівся з батьками юних рятувальників. Під час спілкування очільник пожежно-рятувальної служби розповів про особливості майбутнього таборування та відповів на питання, яких було чимало. Також він познайомив присутніх з командою вихователів, обраних з числа співробітників підрозділів державної служби України з надзвичайних ситуацій. Саме під їхнім керівництвом та цілодобовою опікою, у мальовничій місцевості поблизу села Скоморохи Бучацького району оздоровлюватимуться, навчатимуться та пізнаватимуть світ близько 80 дітей.