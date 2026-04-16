У Бучачі запровадили карантин через сказ: підтверджено випадок у собаки

У місті Бучач введено карантинні обмеження у зв’язку з підтвердженим випадком сказу. Відповідне рішення ухвалили під час засідання місцевої надзвичайної протиепізоотичної комісії при Бучацькій міській раді.

Також затверджено план комплексних заходів щодо ліквідації захворювання в неблагополучному населеному пункті.

Як повідомляють фахівці, випадок зафіксували у домашнього собаки мешканки міста (вул. Хвильового). Відомо, що тварина з 26 по 29 березня перебувала поза домом, а після повернення мала ознаки хвороби — млявість, відсутність апетиту та порушення координації рухів.

1 квітня собаку оглянув ветеринар та призначив лікування. Під час спроби дати ліки власниця контактувала зі слиною тварини.

Згодом спеціалісти відібрали матеріали для дослідження, і лабораторно підтверджено сказ.

Наразі власниця тварини та ветеринарні працівники, які контактували із собакою, проходять курс антирабічної вакцинації.

У місті тривають подвірні обходи та вакцинація всіх сприйнятливих тварин. Також проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення.

Фахівці наголошують: сказ є смертельно небезпечним захворюванням. Зараження можливе через укуси, подряпини або потрапляння слини на шкіру.

У разі появи контакту з підозрілою твариною необхідно негайно звернутися до медиків — своєчасна вакцинація є єдиним способом врятувати життя.

Щоб запобігти поширенню хвороби, мешканців закликають щорічно вакцинувати домашніх тварин.

Вакцинацію у Бучачі проводять за адресою: вул. Степана Бандери, 6.