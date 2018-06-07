Поглиблюється співпраця Люблінського музею з музеями Тернопільщини

Нещодавно відбулася зустріч голови обласної ради Віктора Овчарука з представниками Люблінського музею (Польща) за участі директорів Тернопільського обласного краєзнавчого музею Степана Костюка, Тернопільського обласного художнього музею Ігоря Дуди та обласного комунального літературно-меморіального музею Юліуша Словацького в м. Кременці Тамари Сеніної.

Під час перебування з робочим візитом в Польщі ще у 2017 році делегація Тернопільщини, очолювана головою облради Віктором Овчаруком, вдруге зустрілася із директором Люблінського музею Катериною Мєчковською. Як і планувалося раніше, відбулося підписання рамкової угоди про співпрацю між Люблінським та Тернопільськими музеями, що відкриває можливість реалізації проектів спільної Україно-Польської історії. Метою угоди є визначення правил, умов та форм співпраці Люблінського музею та Тернопільського обласного краєзнавчого музею, Тернопільського обласного художнього музею, обласного комунального літературно-меморіального музею Юліуша Словацького в місті Кременці в 2017-2020 роках. Сторони узгодили програму співпраці в плані реалізації численних заходів та проектів. Зокрема, проведення виставок, спільні програми досліджень та їх публікація, спільна заявка на отримання коштів у наявних програмах, стажування фахівців усіх музеїв на основі взаємного обміну, обмін публікаціями та інше. Від імені обласного художнього, краєзнавчого та Кременецького літературно-меморіального музею Юліуша Словацького угоду з Катериною Мєчковською підписала директор літературно-меморіального музею Тамара Сеніна.

Відтак Малгожата Ковальчик, головний спеціаліст із залучення позабюджетних коштів та міжнародної співпраці Люблінського музею, та Ярослав Циммерман, науковий співробітник Люблінського музею відвідали Тернопільщину відвідали область з метою предметного та конкретного діалогу. Зокрема сторони узгодили програму співпраці в плані реалізації численних заходів та проектів, у тому числі проведення Міжнародного літературно-мистецького форуму «Діалог двох культур – 2018».

«Залучення до підписання Угоди музеїв області, які є комунальними установами Тернопільської обласної ради, і надання їм підтримки з боку обласної ради може стати хорошим прикладом співпраці між українськими та польськими музеями на принципах державно-приватного партнерства, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – У зв’язку з цим, особливу роль у нашій подальшій співпраці може мати участь в підготовці та реалізації спільних проектів із залученням коштів європейських фондів, зокрема, в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, а саме конкурс малобюджетних проектів, який буде охоплювати пріоритети тематичної цілі «Спадщина».