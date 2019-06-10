Двері, які бачили Бережани щасливим й під окупацією

Їм поза сто, вони зроблені з совістю й любов’ю. Вони бачили твоє місто щасливим й під окупацією, вони асоціювались із домівкою у неодного покоління містян.

Вони чекають на наші голоси за збереження. Це не просто вибори проекту, це ваша інвестиція в те як виглятиме мистецька спадщина міста в майбутньому.