Двері, які бачили Бережани щасливим й під окупацією
Їм поза сто, вони зроблені з совістю й любов’ю. Вони бачили твоє місто щасливим й під окупацією, вони асоціювались із домівкою у неодного покоління містян.
Вони чекають на наші голоси за збереження. Це не просто вибори проекту, це ваша інвестиція в те як виглятиме мистецька спадщина міста в майбутньому.
Вони чекають на шанс служити місту ще не одне десятиліття. Будьмо поколінням що збереже, передасть цю красу дітям. Наше місто, наша відповідальність.
Спосіб 1: Голосування з паспортом
Міська рада
перший поверх й ліворуч
у бюлетні малий проект –
Відновлення дверей на вулиці Вірменська 2😉
Спосіб 2: Також для успішних і наполегливих
Переходимо за посиланням
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/… голосуємо за вищевказаний проект.
клац-клац і ви круті😄