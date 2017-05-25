Кого міський голова відзначив преміями. Список

6 квітня 2017 року, згідно із розпорядженням №110-к міського голови Сергія Надала, було здійснено виплату із бюджетних коштів премій за березень 2017 року на суму 923 тисячі 170 грн.

Хочеться наголосити, що 2017 рік відзначився найгучнішою подією для громади м.Тернополя – це внесення змін до Генерального плану Тернополя. Цей документ активно лобіював особисто Сергій Надал, незважаючи навіть на те, що проти змін до Генплану виступила частина депутатів, архітектори та громадські активісти. В один голос обурені діями мера запевняли, що цих змін не виносили на громадські обговорення, а мета Сергія Віталійовича – узаконити земельний «дерибан » минулих років, а також забудову парків і зелених зон у майбутньому. Окрім цього, досі триває розслідування у кримінальному провадженні щодо підробки Генплану(хоча Генплан вже прийнятий). Та, всупереч значному суспільному резонансу, міському голові таки вдалося «проштовхнути» Генплан на сесії завдяки недолугим депутатам.

Після вдало проведених схем та узаконення своїх оборудок Сергій Віталійович не забув і про своїх підлеглих трудівників міської ради. Врахував особистий вклад кожного в загальні результати роботи у березні місяці та видає премію із бюджету за “плідну” працю.

З огляду на списки перерахувань коштів хочеться виділити трудівників працю яких С. Надал оцінив найбільше,це: Іван Хімейчук- 17 тис.200 грн, Леонід Бицюра -14 тис.100 грн, Віктор Шумада 14 тис.100 грн, Вікторія Остапчук-14 тис 100 грн, Богдан Ясеновський 8 тис. 900 грн, Петро Гукалюк 8 тис.900 грн, Світлана Добрікова 8 тис.900 грн, Іван Коваль 8 тис.900 грн, Ігор Токарчук 8 тис. 900 грн, Василь Франків 8 тис. 900 грн, Василь Стандрет 8 тис.900 грн, Олександр Печіль 8 тис.500 грн, Галина Денисюк 8 тис 100 грн, Тетяна Карчак 7 тис.300 грн, Андрій Андрієшин 7 тис.200 грн,Олександра Жовта 7 тис.200 грн, Галина Горєва 7 тис, Алла Демакова 7 тис., Михайло Горішний 6 тис.900 грн, Василь Бесага 6 тис.900 грн, Віталій Гірняк 6 тис 500 грн, Ірина Бурда 6 тис.100 грн, Олександр Костишин 6 тис. 100 грн, та інші, всього 220 чоловік. Ну і звісно, Сергій Віталійович Надал себе не обділив. За кропітку працю на благо громади виділив собі -14 тис 100 грн.

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