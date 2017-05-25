У Тернополі триває «Школа помічника депутата»

Події Революції Гідності дали поштовх початку нового етапу європейської інтеграції України. Рушійною силою Майдану, особливо на початку революційних подій, були студенти. І саме від активності молодих людей залежить сьогодні збереження цінностей Майдану та подальший розвиток України. Про це та інші актуальні теми депутат Тернопільської міської ради Павло Бич поспілкувався із учасниками «Школи помічника депутата». Нагадаємо, міжрегіональний проект проводить у Тернополі територіальна організація Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Основною темою зустрічі була громадсько-політична діяльність, шлях від громадського активіста до депутата міської ради. Учасники проекту запитали, як молода людина без великих ресурсів може досягнути результату в громадсько-політичному секторі. Я наголосив, що не обов’язково мати впливових батьків і багато грошей, щоб досягнути успіху. Насправді все залежить від нас. Чим більше працюємо, тим кращий результат маємо», – каже Павло Бич.

Поштовхом до громадської діяльності стали переломні політичні процеси в країні. «Починаючи з 2004 року, коли транслювали суд по третьому туру президентських виборів, я зрозумів, що ми можемо щось змінити. Коли критична маса людей обирає своєю ціллю позитивні зміни, обов’язково буде результат», – каже депутат.

На запитання «які перші акції проводив особисто», Павло Бич відповідає: «З перших днів навчання у виші я зайняв активну позицію із студентського самоврядування. Восени 2013 року став головою студентської ради, а в листопаді розпочалася Революція Гідності. І тернопільські студенти одні з перших в Україні вийшли на Майдан. Для мене є гордістю те, що я був головою однієї зі студентських рад. Пригадую, як у 5-му гуртожитку ми збиралися з головами студентських рад і перших студентів на віче ввечері організовували. Ситуацію, яку створив В. Янукович, вдалось переламати пізніше. Це заслуга всіх студентів, активістів, які виходили на Майдан, всього українського народу, який зміг змінити ситуацію до навпаки. Тодішня влада відмовилася підписати угоду про асоціацію з ЄС. Зараз ми маємо безвіз, який з 11 червня вступить в силу. Робота, яку ми почали здійснювати в напрямку європейської інтеграції йде правильним шляхом. Люди, які вийшли на Майдан, посіяли зерно теперішнього результату».

Тому депутат закликав учасників міжрегіонального проекту «Школа помічника депутата» працювати, проводити заходи. «Молодь може творити проекти, які дадуть результат для суспільства в подальшому».